В Московской области рассказали об объёмах производства йогуртов

За последние шесть месяцев в Подмосковье произвели на 10% больше йогуртов, чем годом ранее. Область стала лидером по производству данного продукта среди прочих регионов.

За полгода регион произвёл 412,1 тыс. тонн йогуртов — это на 40,8 тыс. больше, чем ранее.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

«И сегодня Подмосковье уверенно удерживает лидирующую позицию, занимая первое место среди всех регионов России по производству данной группы товаров», — сказал Андрей Разин.

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