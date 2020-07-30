В Екатеринбурге пресекли работу нарколаборатории

В Екатеринбурге пресекли деятельность нарколаборатории, находящейся в одном из частных домов.

Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.

Во время обыска в арендованном коттедже найдено, в частности, лабораторное оборудование и канистры с прекурсорами. Произведённые вещества продавались и внутри региона, и за его пределами.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.