В Екатеринбурге пресекли работу нарколаборатории
- РИА Новости
Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.
Во время обыска в арендованном коттедже найдено, в частности, лабораторное оборудование и канистры с прекурсорами. Произведённые вещества продавались и внутри региона, и за его пределами.
В отношении подозреваемого завели уголовное дело.
Ранее URA.RU передавало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.