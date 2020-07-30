В Удмуртии прошли антитеррористические учения

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В Завьяловском районе Удмуртии состоялись антитеррористические учения.
В Удмуртии прошли антитеррористические учения
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Главные цели занятий — повышение уровня взаимодействия территориальных органов власти и правоохранительных структур по пресечению и локализации последствий теракта, а также отработка действий функциональных групп при организации и проведении контртеррористической операции по освобождению заложников.

К учениям привлекли сотрудников республиканских УФСБ, МВД, СУ СК России, ГУ МЧС, УФСИН, Военного комиссариата и администрации района.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Псковской области провели антитеррористические учения «Набат-2020».

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