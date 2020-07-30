Эксперт прокомментировал ситуацию с пособием по безработице

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Доктор экономических наук Александр Щербаков прокомментировал ситуацию с пособием по безработице.
Эксперт прокомментировал ситуацию с пособием по безработице
  • Gettyimages.ru

«Пособие по безработице не должно заменять заработную плату, в противном случае это может привести к вредоносным явлениям в экономике, а не к конструктивным», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, некоторые граждане могут решить получать пособие, а не производить какие-либо трудовые услуги.

Как считает Щербаков, оптимальная сумма пособия по безработице должна соответствовать прожиточному минимуму, который, со своей стороны, должен обеспечивать приемлемый уровень существования.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с сайтом «Москва 24» заявила, что ФНПР достаточно давно выступает за то, чтобы перейти на страховой принцип формирования пособия по безработице.

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