В Ростове-на-Дону вынесли приговор грабившей аптеки банде
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- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.
Трое фигурантов в общей сложности совершили 23 преступления. Они грабили магазины, автозаправки и аптеки.
«Нападавшие закрывали лицо медицинскими масками и воротниками водолазок. Они угрожали ножом и пневматическим пистолетом, после чего забирали деньги», — рассказали в ведомстве.
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