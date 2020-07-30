В Ростове-на-Дону вынесли приговор грабившей аптеки банде

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В Ростове-на-Дону вынесен приговор в отношении участников банды, рассказали в региональном УМВД России.
В Ростове-на-Дону вынесли приговор грабившей аптеки банде
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

Трое фигурантов в общей сложности совершили 23 преступления. Они грабили магазины, автозаправки и аптеки.

«Нападавшие закрывали лицо медицинскими масками и воротниками водолазок. Они угрожали ножом и пневматическим пистолетом, после чего забирали деньги», — рассказали в ведомстве.

Октябрьский районный суд приговорил мужчин к заключению на срок от 10 до 12 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области перед судом предстанет обвиняемый в создании ОПГ.

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