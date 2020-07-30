В Бурятии завели дело по факту незаконного производства алкоголя

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В Бурятии завели уголовное дело по факту незаконного производства алкоголя.
В Бурятии завели дело по факту незаконного производства алкоголя
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на МВД Медиа.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, во время обысков в складских и жилых помещениях изъято более 25 тыс. бутылок готовой продукции 15 торговых наименований, а также около полутора тонн этилового спирта и спиртосодержащей жидкости.

В помещениях обнаружены оборудование, фурнитура, поддельные акцизные марки. Кроме того, найдено более тысячи пачек табачных изделий с признаками контрафактности.

Ранее URA.RU сообщал, что в Челябинской области вынесли приговор по делу о незаконном производстве алкоголя на законсервированном заводе.

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