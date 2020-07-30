Южносахалинский образовательный форум пройдёт 19—21 сентября
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Об этом сообщает astv.ru.
Часть мероприятий пройдёт онлайн, остальные будут организованы оффлайн — преимущественно под открытым небом.
Программа включает пленарные заседания, конференции, фестиваль детских театров, открытые показы, футбольный чемпионат для дошкольников.
«Уже этим летом нам удалось запустить ряд предложений, сформированных в рамках Первого образовательного форума», — заявил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Он выразил уверенность, что второй форум даст новые точки роста для сферы образования.
Ранее президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в беседе с НСН оценил значение последних звонков для школьников.