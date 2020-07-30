Более 100 человек тушат природный пожар в заповеднике на Урале

В МЧС Свердловской области заявили, что 147 человек занимаются тушением природного пожара на территории заповедника «Денежкин Камень».

Отмечается, что в числе огнеборцев есть сотрудники Авиалесоохраны, добровольные пожарные, волонтёры, работники заповедника и МЧС России.

«В зоне пожара продолжает работать вертолёт Ми-8 МЧС России. Он осуществляет переброску наземных сил к очагам горения и доставку воды в труднодоступные места. Всего с начала работы борта в зоне пожара в очаги горения вертолётом произведено 12 сбросов воды общим объёмом 60 т», — говорится в сообщении.

Уточняется, что борьба с огнём осложняется отсутствием источников воды и труднодоступной горной местностью.

«Площадь, пройденная огнём в заповеднике, составляет 120 га, все силы участников тушения брошены на локализацию пожара», — говорится в заявлении.

Ранее МЧС в Ростовской области сообщило, что в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.