В Ростовской области предупредили о чрезвычайной пожароопасной ситуации

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МЧС в Ростовской области сообщает, что в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
В Ростовской области предупредили о чрезвычайной пожароопасной ситуации
  • РИА Новости

Об этом информирует rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение ведомства.

Предупреждение действует с 26 по 28 июля и затрагивает целый ряд районов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие две недели прогнозируется ухудшение лесопожарной обстановки в Якутии.

 

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