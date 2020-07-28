В Ростовской области предупредили о чрезвычайной пожароопасной ситуации
МЧС в Ростовской области сообщает, что в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
- РИА Новости
Об этом информирует rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение ведомства.
Предупреждение действует с 26 по 28 июля и затрагивает целый ряд районов.
Ранее сообщалось, что в ближайшие две недели прогнозируется ухудшение лесопожарной обстановки в Якутии.
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