В Ростовской области предупредили о чрезвычайной пожароопасной ситуации

МЧС в Ростовской области сообщает, что в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Об этом информирует rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение ведомства.

Предупреждение действует с 26 по 28 июля и затрагивает целый ряд районов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие две недели прогнозируется ухудшение лесопожарной обстановки в Якутии.