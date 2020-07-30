Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

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RT
Правительство России подготовило документ, упрощающий условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Правительство упростит условия получения субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг», — сказал он на заседании кабмина.

Как отметил Мишустин, с начала 2021 года не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую право на субсидию.

Он уточнил, что всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган.

По его словам, эти решения нужны, чтобы гражданам «не приходилось ходить по инстанциям и кабинетам».

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ.

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