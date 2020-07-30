Хуснуллин заявил о намерении заняться проблемами ЖКХ

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ.
Хуснуллин заявил о намерении заняться проблемами ЖКХ
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Во второй половине года я хочу вплотную заняться проблемами ЖКХ», — цитирует РИА Новости Хуснуллина.

Он отметил, что поручит Минстрою готовить предложения по развитию отрасли.

По его словам, все обоснованные инициативы ведомства по стройке были поддержаны президентом.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что решение об увеличении скоростного лимита с 130 км/ч до 150 км/ч на участках скоростных платных трасс может быть принято в течение ближайшего месяца.

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