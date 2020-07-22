Хуснуллин рассказал, когда может быть поднят скоростной лимит в России

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что решение об увеличении скоростного лимита с 130 км/ч до 150 км/ч на участках скоростных платных трасс может быть принято в течение ближайшего месяца.
Хуснуллин рассказал, когда может быть поднят скоростной лимит в России
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Я думаю, что в течение ближайшего месяца мы, скорее всего, это решение (об увеличении скоростного лимита) примем», — приводит РИА Новости слова Хуснуллина.

Он отметил, что было проведено несколько консультаций с ГИБДД на предмет безопасности и качества дорог.

«Мы рассматриваем точно этот вариант на трассе М11 до Санкт-Петербурга и рассматриваем этот вариант на М4 — трасса «Дон», — добавил вице-премьер.

Ранее заместитель начальника ГУОБДД МВД Олег Понарьин заявил, что считает возможным увеличение порога максимального скоростного режима на высокоскоростных участках дорог до 130 км/ч, а с развитием стандартизации по обслуживанию трасс — до 150 км/ч.

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