Хуснуллин рассказал, когда может быть поднят скоростной лимит в России
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- РИА Новости
«Я думаю, что в течение ближайшего месяца мы, скорее всего, это решение (об увеличении скоростного лимита) примем», — приводит РИА Новости слова Хуснуллина.
Он отметил, что было проведено несколько консультаций с ГИБДД на предмет безопасности и качества дорог.
«Мы рассматриваем точно этот вариант на трассе М11 до Санкт-Петербурга и рассматриваем этот вариант на М4 — трасса «Дон», — добавил вице-премьер.
Ранее заместитель начальника ГУОБДД МВД Олег Понарьин заявил, что считает возможным увеличение порога максимального скоростного режима на высокоскоростных участках дорог до 130 км/ч, а с развитием стандартизации по обслуживанию трасс — до 150 км/ч.