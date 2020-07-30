В Совфеде оценили ситуацию с удалённой работой в Москве

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко оценила ситуацию с удалённой работой в Москве.

Об этом сообщает НСН.

«В Москве больше 70% работников остаются на удалёнке. Частичной удалёнке», — заявила сенатор.

Со своей стороны, глава Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев отметил, что не все отрасли можно перевести на дистанционный режим, например, транспорт и строительство.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров в беседе с Nation News оценил переход ряда компаний на дистанционный формат в России.