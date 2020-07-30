Детский омбудсмен Пермского края прокомментировала инцидент с осквернением мемориала

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Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова прокомментировала инцидент с осквернением мемориала.
Детский омбудсмен Пермского края прокомментировала инцидент с осквернением мемориала
  • © Мария Ващук
  • РИА Новости

Инцидент произошёл у памятника погибшим в Великой Отечественной войне в селе Карагай.

«В настоящее время правоохранительными органами начата проверка. Органами полиции совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав будет организована работа с подростками, проявившими крайнюю степень неуважения к участникам Великой Отечественной войны, а также с родителями этих подростков», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, ситуация будет на контроле до завершения проверки.

Как отметила Денисова, нужно понять причины такого поведения детей и принять меры, чтобы аналогичные случаи не повторялись.

Ранее URA.RU со ссылкой на полицию сообщало, что свой поступок школьница объяснила тем, что хотела пошутить.

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