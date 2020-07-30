Проживающая в Нальчике беженка из Сирии шесть лет пытается получить российский паспорт

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Беженка из Сирии Шазия Нух рассказала о ситуации с российским паспортом. Женщине 88 лет, она шестой год живёт в заброшенном крыле санатория «Терек» в Нальчике.
Проживающая в Нальчике беженка из Сирии шесть лет пытается получить российский паспорт
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Нух — этническая черкешенка, она вернулась на историческую родину в 2013 году и пытается получить гражданство России в упрощённом порядке, но не знает русского языка.

После запроса РИА Новости ситуацию взяла на личный контроль уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Некоторым удалось устроиться, а Шазие — нет. В целом условия проживания у наших постояльцев нормальные», — заявил представитель «Терека».

Оказать помощь беженке пытается и сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. Недавно он назначил ей ежемесячную пенсию на ближайшие два года.

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