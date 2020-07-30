Растёт число компаний — участниц московской программы тестирования инноваций

К московской программе тестирования инноваций присоединились новые площадки — транспортные и фармацевтические компании, музеи и другие.

Об этом сообщает «Москва 24».

Московская программа тестирования инноваций позволяет разработчикам испытать свои проекты в реальных условиях городской среды.

«С того момента, как проект был запущен в тестовом режиме, в перечень вошли 65 предприятий столицы. Уже завершено 29 пилотных тестирований, а в процессе реализации — ещё десять испытаний», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В числе участников программы, в частности, называются оператор каршеринга — компания «Делимобиль», государственное природоохранное бюджетное учреждение «Мосэкомониторинг», фармацевтическая компания «Ланцет», Музей моды и Музей современной истории России.

До конца года запланированы испытания порядка 100 решений в сфере медицины, образования, экологии, транспорта, торговли и других областях.

Ранее НСН передавала слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной о том, что цифровой туристической платформой Russpass в столице воспользовались более 5 тыс. человек.