В Приморье прокомментировали ситуацию с заболевшими коронавирусом

Короткая ссылка
За десять дней в Приморском крае 1 тыс. человек заболели коронавирусной инфекцией.
В Приморье прокомментировали ситуацию с заболевшими коронавирусом
  • Reuters

За минувшие сутки прирост заболевших коронавирусом составил 104 человека, два пациента скончались.

Число заболевших коронавирусом в регионе приближается к 6800, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные оперативного штаба, заседание которого губернатор края Олег Кожемяко провёл в Артёме в четверг, 30 июля.

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко отметила, что при сезонных заболеваниях возможно ухудшение эпидобстановки, могут циркулировать сочетания штаммов гриппа, поэтому нужно будет привить до 60% населения.

«Заболеваемость коронавирусом в регионе не падает, к сожалению, а через 1,5 месяца к нему присоединятся ещё и сезонные заболевания. Времени для передышки у медиков нет», — сказала министр.

Ведут работу административные комиссии, инспектирующие предприятия региона на предмет соблюдения санитарных мер.

Ранее телеканал «360» сообщал о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с COVID-19 в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить