В Приморье прокомментировали ситуацию с заболевшими коронавирусом

За десять дней в Приморском крае 1 тыс. человек заболели коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки прирост заболевших коронавирусом составил 104 человека, два пациента скончались.

Число заболевших коронавирусом в регионе приближается к 6800, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные оперативного штаба, заседание которого губернатор края Олег Кожемяко провёл в Артёме в четверг, 30 июля.

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко отметила, что при сезонных заболеваниях возможно ухудшение эпидобстановки, могут циркулировать сочетания штаммов гриппа, поэтому нужно будет привить до 60% населения.

«Заболеваемость коронавирусом в регионе не падает, к сожалению, а через 1,5 месяца к нему присоединятся ещё и сезонные заболевания. Времени для передышки у медиков нет», — сказала министр.

Ведут работу административные комиссии, инспектирующие предприятия региона на предмет соблюдения санитарных мер.

Ранее телеканал «360» сообщал о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с COVID-19 в регионе.