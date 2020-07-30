В Роскачестве предупредили, что наушники могут нанести вред здоровью

Длительное прослушивание в наушниках громкой музыки может стать причиной проблем со слухом, говорят эксперты Роскачества.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на сообщение на официальном сайте ведомства.

«Резко возросло количество людей, страдающих так называемой нейросенсорной тугоухостью. Одна из причин этого нарушения — прослушивание громкой музыки в наушниках. После кратковременного воздействия звука громкостью более 80 дБ клетки внутреннего уха без проблем восстанавливаются», — предупреждает старший научный сотрудник НИКИО им. Л.И. Свержевского, отохирург Валерий Мищенко.

Эксперт пояснил: чтобы прослушивание музыки не повредило слух, нужно пользоваться наушниками не более трёх часов в день и не более двух часов подряд. Прослушивание не должно происходить на максимальной громкости.