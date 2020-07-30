В Роскачестве предупредили, что наушники могут нанести вред здоровью

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Длительное прослушивание в наушниках громкой музыки может стать причиной проблем со слухом, говорят эксперты Роскачества.
В Роскачестве предупредили, что наушники могут нанести вред здоровью
  • Pixabay

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на сообщение на официальном сайте ведомства.

«Резко возросло количество людей, страдающих так называемой нейросенсорной тугоухостью. Одна из причин этого нарушения — прослушивание громкой музыки в наушниках. После кратковременного воздействия звука громкостью более 80 дБ клетки внутреннего уха без проблем восстанавливаются», — предупреждает старший научный сотрудник НИКИО им. Л.И. Свержевского, отохирург Валерий Мищенко.

Эксперт пояснил: чтобы прослушивание музыки не повредило слух, нужно пользоваться наушниками не более трёх часов в день и не более двух часов подряд. Прослушивание не должно происходить на максимальной громкости. 

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