На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.

Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры России.

«И. о. министра... подписал акты оказанных услуг, не проверив объём их выполнения, то есть не организовал надлежащую их приёмку. При этом в актах выполненных работ был завышен объём оказанных услуг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате указанных действий бюджету Сахалинской области причинён ущерб не менее 7 млн рублей.

«По результатам проведённой прокурорской проверки в отношении должностного лица Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее в ФСБ заявили о задержании вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.