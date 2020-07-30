На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

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Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности
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Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры России.

«И. о. министра... подписал акты оказанных услуг, не проверив объём их выполнения, то есть не организовал надлежащую их приёмку. При этом в актах выполненных работ был завышен объём оказанных услуг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате указанных действий бюджету Сахалинской области причинён ущерб не менее 7 млн рублей.

«По результатам проведённой прокурорской проверки в отношении должностного лица Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее в ФСБ заявили о задержании вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

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