Власти Подмосковья рассказали о ситуации с COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы не должны допустить возвращения COVID и гриппа. Для этого большое внимание уделяется прививкам, которые традиционно делаются в преддверии этого периода. Мы, со своей стороны, готовимся и пропагандируем, чтобы прежде всего для детей и старшего поколения эти прививки делали», — заявил Воробьёв на ВКС с президентом России Владимиром Путиным.

Что касается ограничений, то губернатор отметил, что с 1 августа они, по сути, сняты — например, запускается программа «Активное долголетие».

Как рассказал Воробьёв, регион наращивает строительные мероприятия, готовится ко вводу школ и детсадов.

«У нас в этом году на 60 тыс. детей больше пойдёт в школы и детские сады, и нам нельзя терять время. Поэтому все необходимые указания даны, как, впрочем, и по резервным койкам», — добавил глава региона.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 5475 новых случаев COVID-19.