Специалист оценил предложение внедрить алкозамки в России

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Автоэксперт Андрей Ломанов прокомментировал идею внедрения в России алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Специалист оценил предложение внедрить алкозамки в России
  • РИА Новости

«Вообще, это не новая вещь, логистические компании давно пользуются. Совершенно непонятно, зачем они нужны на частном транспорте», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, алкозамки могут появиться на транспорте, перевозящем пассажиров, например, на такси, на общественном и коммерческом транспорте.

Как добавил Ломанов, такие устройства могли бы пригодиться и на автомобилях каршеринга.

Ранее, как сообщало URA.RU, председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук выразил мнение, что в общей массе проблема нетрезвых водителей преувеличена.

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