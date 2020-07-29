Специалист оценил предложение внедрить алкозамки в России

Автоэксперт Андрей Ломанов прокомментировал идею внедрения в России алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«Вообще, это не новая вещь, логистические компании давно пользуются. Совершенно непонятно, зачем они нужны на частном транспорте», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, алкозамки могут появиться на транспорте, перевозящем пассажиров, например, на такси, на общественном и коммерческом транспорте.

Как добавил Ломанов, такие устройства могли бы пригодиться и на автомобилях каршеринга.

Ранее, как сообщало URA.RU, председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук выразил мнение, что в общей массе проблема нетрезвых водителей преувеличена.