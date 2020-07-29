Эксперт прокомментировал удорожание среднего чека на набор первоклассника

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Представитель IT-компании «Платформа ОФД» Леонид Симаков прокомментировал удорожание среднего чека на набор первоклассника.
Эксперт прокомментировал удорожание среднего чека на набор первоклассника
  • РИА Новости

«Набор первоклассника — а это готовый комплект необходимых канцелярских принадлежностей — в июле в среднем стоил 712 рублей, что на 55% выше, чем в июле прошлого года. Число же покупок этого набора оказалось на 10% выше по сравнению с прошлогодним июльским периодом», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, похожая ситуация и с другими товарами. К примеру, средняя стоимость школьного рюкзака в июле составила почти 1,6 тыс. рублей. Количество покупок рюкзаков в 2020 году на 38% выше.

Как считает эксперт, россияне активнее приобретали школьные принадлежности из-за отложенного спроса, появившегося в связи с ограничительными мерами во время пандемии.

Ранее, как сообщало ФАН, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала ситуацию с 1 сентября.

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