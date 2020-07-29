СК создал подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение создать в структуре главного следственного управления отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии.
СК создал подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко, опубликованном на сайте ведомства.

Она сообщала, что в настоящее время к подследственности СК России «относится значительное количество экологических преступлений и в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования».

Петренко пояснила, что объединение подобных специалистов в одно подразделение «позволит консолидировать усилия и улучшить качество расследования сложных преступлений, в результате которых был причинён существенный вред окружающей среде либо здоровью людей».

В апреле Бастрыкин рассказал о создании новых подразделений в СК России.

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