Бастрыкин рассказал о создании новых подразделений в СК России

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о создании новых подразделений.
Бастрыкин рассказал о создании новых подразделений в СК России
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«В ведомстве создаётся Всероссийское экспертное учреждение судебных экспертиз для производства экспертиз всех видов и любой сложности, образован научно-технический совет по вопросам инновационной деятельности», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, введены должности специалистов для социологических исследований. Также созданы факультеты подготовки следователей-криминалистов.

Как отметил Бастрыкин, продуктивно заработали созданные в ГСУ специализированные подразделения по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, в медицинской сфере, бандитизма, преступлений прошлых лет, международного и федерального розыска лиц.

Бастрыкин добавил, что это позволило централизованно укрепить приоритетные направления следственной деятельности, усилить методическую и аналитические составляющие.

Ранее Бастрыкин сообщил, что СК создал отдел по расследованию киберпреступлений.

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