На ВДНХ пройдёт хендбайк-парад

Второй московский хендбайк-парад в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья пройдёт на ВДНХ в субботу, 1 августа.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу АО «ВДНХ».

«Хендбайк-парад, организованный в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, пройдёт на ВДНХ уже во второй раз. Среди участников как профессионалы, так и спортсмены-любители», — говорится в сообщении пресс-службы.

Парад пройдёт в рамках социального проекта «Доступное движение». В мероприятии примут участие маломобильные граждане в возрасте от 16 лет. Всё необходимое для участия, в том числе хендбайки — трёхколёсные велосипеды, приводимые в действие руками, — участникам предоставит фонд помощи и соцадаптации инвалидов «Качество жизни».