В Ставропольском крае рассказали о мерах поддержки безработных

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В Ставропольском крае рассказали о мерах, направленных на поддержку безработных.
В Ставропольском крае рассказали о мерах поддержки безработных
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По оценке краевого Минтруда, с апреля безработные получили более миллиарда рублей выплат.

«Напомним, что в период ограничительных мер постановка граждан на регистрационный учёт производится учреждениями занятости в режиме онлайн. Для этого необходимо подать заявление на интерактивном портале «Работа России» (trudvsem.ru), указав в качестве места проживания адрес постоянной регистрации», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В мае URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО утвердило новые меры поддержки занятости.

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