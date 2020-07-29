В Южном Бутове появился новый производственно-распределительный комплекс

Мосгосстройнадзор сообщил о вводе в эксплуатацию в Южном Бутове производственно-распределительного комплекса площадью 24,1 тыс. кв. м.

«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди производственно-распределительного комплекса на юго-западе Москвы», — цитирует «Москва 24» сообщение пресс-службы ведомства.

Объект был возведён на 2-й Мелитопольской улице за счёт средств инвестора. Весь комплекс разделён на несколько зон — предзаводскую, зону обслуживания, вспомогательную, транспортную, административно-хозяйственную и складскую.

Прилегающая к комплексу территория была благоустроена.

Ранее в Дептрансе Москвы рассказали о ходе работ по возведению Северо-Восточной хорды.