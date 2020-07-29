В Южном Бутове появился новый производственно-распределительный комплекс
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«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди производственно-распределительного комплекса на юго-западе Москвы», — цитирует «Москва 24» сообщение пресс-службы ведомства.
Объект был возведён на 2-й Мелитопольской улице за счёт средств инвестора. Весь комплекс разделён на несколько зон — предзаводскую, зону обслуживания, вспомогательную, транспортную, административно-хозяйственную и складскую.
Прилегающая к комплексу территория была благоустроена.
Ранее в Дептрансе Москвы рассказали о ходе работ по возведению Северо-Восточной хорды.