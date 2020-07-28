В Дептрансе Москвы рассказали о ходе работ по строительству СВХ

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В Департаменте транспорта Москвы сообщили о завершении монтажа металлоконструкций пролётного строения на одном из участков Северо-Восточной хорды.
В Дептрансе Москвы рассказали о ходе работ по строительству СВХ
  • ©портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента строительства.

«Мы завершили монтаж металлоконструкций пролётного строения над Дмитровским шоссе самой длинной эстакады основного хода Северо-Восточной хорды. Это очень сложный участок, работы проводились над проезжей частью загруженного Дмитровского шоссе в ночное время. Строители успешно справились со столь сложной операцией», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

В пресс-службе добавили, что строительные работы продолжаются.

Протяжённость эстакады составляет почти 2382 м, она пересечёт участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку, Дмитровское шоссе и Савёловское направление МЖД.

Магистраль будет без светофоров, с тремя полосами движения в каждом направлении. В составе участка хорды будут три эстакады. Всего в рамках проекта построят и реконструируют 22,6 км дорог.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в столице.

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