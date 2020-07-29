В Пермском крае проведено более 336 тысяч тестов на COVID-19

Короткая ссылка
В Пермском крае провели 336,7 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.
В Пермском крае проведено более 336 тысяч тестов на COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

В частности, сообщается, что тест-систем в регионе достаточно, исследования доступны для всех, кому по постановлению главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

За минувшую неделю в среднем проводилось 4,6 тыс. исследований на COVID-19 в день.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено более 27,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить