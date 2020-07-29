В Пермском крае проведено более 336 тысяч тестов на COVID-19

В Пермском крае провели 336,7 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

В частности, сообщается, что тест-систем в регионе достаточно, исследования доступны для всех, кому по постановлению главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

За минувшую неделю в среднем проводилось 4,6 тыс. исследований на COVID-19 в день.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено более 27,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.