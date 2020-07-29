Собянин ввёл карантин по бешенству в двух районах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в двух районах города после того, как было обнаружено бешенство у домашних животных.

Как следует из документов, опубликованных на официальном портале мэра и правительства Москвы, речь идёт о районах, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах.

27 июля выявлены случаи заболевания бешенством домашних животных на территории поселения Сосенское Новомосковского административного округа и на территории района Нагатинский затон Южного административного округа. В этих районах установлен карантин до 28 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что в двух районах Тюменской области ввели карантин по бешенству.