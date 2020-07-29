Автоюрист оценил идею внедрения алкозамков в России

Автоюрист Тимур Маршани прокомментировал в беседе с RT идею внедрения в России алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«Это будет дополнительная нагрузка на производителя и на импортёра. Что, в свою очередь, значительно увеличит стоимость ввозимых транспортных средств», — считает автоюрист.

По его мнению, установка должна быть добровольной, а не принудительной. Кроме того, он подчеркнул, что если человек садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, то он уже несёт персональную уголовную и административную ответственность за совершение ДТП или управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

При этом автоюрист отметил, что водители, которые будут садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, скорее всего, будут пытаться обойти эту систему.

«Систему можно обмануть, когда за рулём находится человек в состоянии алкогольного опьянения, а запускает двигатель совершенно иное лицо. Каким образом это будет технически осуществимо? Насколько увеличит стоимость транспортного средства? Насколько это скажется на безопасности дорожного движения? Абсолютно не скажется. Потому что обмануть аппарат-алкотестер возможно и, скорее всего, так и будет происходить», — заключил эксперт.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По оценкам издания, стоимость может составить от 25 тыс. до 120 тыс. рублей.