Эксперт дал рекомендации по безопасному движению на высокоскоростных трассах

Замначальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин дал рекомендации по безопасному движению на высокоскоростных трассах.

«Несомненно, необходимо придерживаться требований правил и знаков, но также немаловажно следовать своим ощущениям скорости. В этой связи не обязательно двигаться разрешённые 110 км/ч, можно меньше», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, сочетание здравомыслия с техническим состоянием дорог даёт синергетический эффект и приводит к повышению безопасности.

Как отметил Понарьин, при обустройстве современных автодорог используются передовые инженерно-технические решения. Это касается и освещения, и разметки, и разделительных ограждений.

«Одним словом, все эти комплексные решения положительным образом влияют на снижение аварийности», — сказал Понарьин.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU прокомментировал необходимость регулярного проведения техосмотра автомобилей и дал прогноз цен на ТО.