Путин прокомментировал ситуацию с режимом ограничений по коронавирусу
- РИА Новости
Путин отметил, что работу по снятию ограничений в регионах нужно продолжать, но «необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов».
«Потому что необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах Федерации, чревата повторным ростом числа заболевших», — отметил президент.
Ранее сообщалось, что массовое промышленное производство вакцины от коронавируса, разработанной научным центром «Вектор», начнётся в конце 2020 года — начале 2021-го.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с ФАН заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире.