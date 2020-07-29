Путин прокомментировал ситуацию с режимом ограничений по коронавирусу

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Президент России Владимир Путин призвал сделать всё, чтобы за счёт профилактических мер избежать повторного введения режима ограничений по коронавирусу.
Путин прокомментировал ситуацию с режимом ограничений по коронавирусу
  • РИА Новости

Путин отметил, что работу по снятию ограничений в регионах нужно продолжать, но «необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов».

«Потому что необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах Федерации, чревата повторным ростом числа заболевших», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что массовое промышленное производство вакцины от коронавируса, разработанной научным центром «Вектор», начнётся в конце 2020 года — начале 2021-го.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с ФАН заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире.

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