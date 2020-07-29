В Движении автомобилистов России прокомментировали идею внедрения алкозамков в России

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал идею внедрения в стране алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«Это стоит делать, я отношусь к этому очень положительно. Считаю, что это эффективная мера», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, с точки зрения профилактики и права это вполне оправданно.

Как считает Похмелкин, самый верный способ предотвратить правонарушение — физическое препятствие.

Со своей стороны, автоэксперт Константин Лигачёв в беседе с сайтом «Москва 24» выразил мнение, что ставить алкозамки есть смысл на машины, которые находятся не в частном пользовании.

«Те же самые каршеринги, такси, служебные машины. Там, в принципе, это в какой-то степени и помогло бы», — сказал он.

Эксперт добавил, что непонятно, сколько будет стоить алкозамок по себестоимости: нужно измерять конструкцию автомобиля, продумывать изначально, а это определённые затраты, которые будут отражаться на стоимости машины.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По оценкам издания, стоимость может составить от 25 тыс. до 120 тыс. рублей.