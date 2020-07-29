В Госдуме предложили расширить программу льготной ипотеки

Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко предложила расширить программу льготной ипотеки. Соответствующее письмо она направила премьер-министру России Михаилу Мишустину по итогам встречи с представителями строительной отрасли.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как считают представители отрасли, перераспределение средств, выделенных на субсидирование процентной ставки для застройщиков на программы льготной ипотеки, не только позволит всем компаниям остаться на плаву, но и кардинально решит жилищный вопрос.

Данная мера также будет стимулировать жилстрой и поможет достичь показателя в 120 млн кв. м жилья, предусмотренного национальным проектом «Жильё и городская среда».

Костенко просит Мишустина поручить ответственным ведомствам проработать данную инициативу.

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