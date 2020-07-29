Глава Владимира ушла в отставку

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Глава Владимира Ольга Деева ушла в отставку по собственному желанию.
Глава Владимира ушла в отставку
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Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня на сессии Совета народных депутатов города Владимира глава города, председатель горсовета Ольга Деева заявила о досрочном прекращении своих полномочий главы города Владимира по собственному желанию», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Совет народных депутатов принял её отставку.

Отмечается, что уход Деевой с должности досрочно даёт возможность объявить конкурс по отбору кандидатур на пост главы города.

Ранее министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке.

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