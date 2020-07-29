Путин проведёт совещание по эпидемиологической ситуации в России

Президент России Владимир Путин соберёт большое совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России, вопросами готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, проведёт большое совещание по этой тематике», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что, по последним данным, всего за время эпидемии в стране подтверждено 828 990 случаев COVID-19.

В настоящее время в стране проведено более 27,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.