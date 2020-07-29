За сутки в России выявлено 5475 случаев коронавируса

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RT
В России за сутки выявлено 5475 случаев коронавируса. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 828 990 случаев COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Накануне было зафиксировано 5395 случаев.
За сутки в России выявлено 5475 случаев коронавируса
  • РИА Новости

«За последние сутки в России выявлено 5475 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, по данным ВОЗ, за сутки увеличилось на 226 783 и достигло 16 341 920.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с ФАН заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса об усилении пандемии коронавирусной инфекции в мире.

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