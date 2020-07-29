В Петербурге за сутки почти 13 тысяч человек сдали тесты на коронавирус

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По последним данным, за сутки почти 13 тыс. человек сдали тест на коронавирусную инфекцию в Петербурге.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 971 человека. Под медицинским наблюдением находятся 1278 человек. Из них двое — в обсерваторе, 1082 — на самоизоляции, 194 — контактные», — рассказали kp.ru в администрации Санкт-Петербурга. 

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что более 27,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с ФАН заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса об усилении пандемии коронавируса в мире.

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