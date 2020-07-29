Адвокат заявил о готовности гражданских исков потерпевших к Ефремову

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в аварии с участием актёра Михаила Ефремова, заявил, что гражданские иски родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова к артисту подготовлены.

«Исковые требования готовы, но мы пока их не подавали, сделаем это позже», — цитирует его РИА Новости.

Юрист при этом не стал уточнять суммы исков.

Ранее сообщалось, что актёра Михаила Ефремова увезли в Пресненский суд Москвы на предварительное слушание.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. Как показала экспертиза, Ефремов был пьян.