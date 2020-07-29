Адвокат заявил о готовности гражданских исков потерпевших к Ефремову
- РИА Новости
«Исковые требования готовы, но мы пока их не подавали, сделаем это позже», — цитирует его РИА Новости.
Юрист при этом не стал уточнять суммы исков.
Ранее сообщалось, что актёра Михаила Ефремова увезли в Пресненский суд Москвы на предварительное слушание.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. Как показала экспертиза, Ефремов был пьян.