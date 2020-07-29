Вандалы осквернили десятки надгробий на Еврейском кладбище в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные разгромили 30 надгробий и памятников на Еврейском кладбище.

«На место выехали сотрудники полиции. Они установили, что акт вандализма произошёл с 17:00 26 июля до 09:30 28 июля», — сообщили kp.ru в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что в этот период времени кладбище было закрыто для посетителей.

Установить личности вандалов пока не удалось, так как на территории кладбища отсутствует видеонаблюдение.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В марте врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что вандалы разгромили Могилу Неизвестного Солдата около города.