В России за сутки умерли 169 пациентов с коронавирусом

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В России за сутки зафиксировано 169 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 673.
В России за сутки умерли 169 пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

Накануне сообщалось о смерти 150 пациентов с коронавирусом в России.

Ранее депутат заксобрания Петербурга Константин Чебыкин, как передавал «ПолитЭксперт», напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.

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