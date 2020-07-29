В России за сутки умерли 169 пациентов с коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 169 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 673.
- РИА Новости
Накануне сообщалось о смерти 150 пациентов с коронавирусом в России.
Ранее депутат заксобрания Петербурга Константин Чебыкин, как передавал «ПолитЭксперт», напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.
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