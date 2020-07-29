Прокуратура начала проверку ДТП с автобусом в Москве

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Прокуратура Москвы начала проверку в связи со столкновением автобуса и грузовика в столице.
Прокуратура начала проверку ДТП с автобусом в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим 29 июля с участием рейсового автобуса ЛиАЗ и автомобиля «Газель», — говорится в зяавлении.

Отмечается, что на место происшествия выехал прокурор Юго-Восточного административного округа Роман Никифоров.

В ходе проверки будет изучаться соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё семь пострадали в результате ДТП с участием автобуса на юго-востоке Москвы. Позднее в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности уточнили детали произошедшего.

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