Московский департамент уточнил данные о ДТП с участием автобуса

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В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности уточнили детали столкновения автобуса и грузовика в Москве.
Московский департамент уточнил данные о ДТП с участием автобуса
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает ТАСС.

«Всего в ДТП пострадали восемь человек. Из них пятеро были госпитализированы, двое находятся в тяжёлом состоянии», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что всего в автобусе находилось около 30 человек.

По данным департамента, в результате аварии произошёл разлив топлива.

«Для того чтобы не допустить загорания, пожарные произвели смыв дизельного топлива на площади 10 кв. м при помощи ствола-распылителя высокого давления», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё семь пострадали в результате ДТП с участием автобуса на юго-востоке Москвы.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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