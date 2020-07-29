Московский департамент уточнил данные о ДТП с участием автобуса
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Об этом сообщает ТАСС.
«Всего в ДТП пострадали восемь человек. Из них пятеро были госпитализированы, двое находятся в тяжёлом состоянии», — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что всего в автобусе находилось около 30 человек.
По данным департамента, в результате аварии произошёл разлив топлива.
«Для того чтобы не допустить загорания, пожарные произвели смыв дизельного топлива на площади 10 кв. м при помощи ствола-распылителя высокого давления», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё семь пострадали в результате ДТП с участием автобуса на юго-востоке Москвы.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.