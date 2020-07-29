В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании ИГ

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В Санкт-Петербурге задержали группу граждан Таджикистана — сторонников террористической группировки «Исламское государство»*. В отношении одного из них, Идибека Камилова, возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности путём финансирования»), сообщил RT источник в правоохранительных органах.
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании ИГ
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

По словам собеседника, Камилов вступил в переписку со своим земляком Нурмухаммадом Нурматовым и убедил его отправиться в Сирию для участия в деятельности ИГ. Камилов перечислил деньги Нурматову для покупки авиабилета, после чего тот направился в Турцию, а оттуда впоследствии перебрался в САР. В отношении Нурматова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России.

Также источник сообщил, что Камилов проживал на территории Петербурга в квартире с несколькими гражданами Таджикистана. По имеющимся данным, они также собирались покинуть территорию России, чтобы примкнуть к рядам ИГ.

При этом, рассказал собеседник, перед выездом они планировали дать «присягу» террористам путём совершения разбойного нападения на сотрудников МВД или Росгвардии, а в случае неудачи рассматривали вариант убийства гражданских лиц.

Ранее в Калининграде задержали вербовщиков террористов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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