В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании ИГ
- © РИА Новости / Алексей Сухоруков
По словам собеседника, Камилов вступил в переписку со своим земляком Нурмухаммадом Нурматовым и убедил его отправиться в Сирию для участия в деятельности ИГ. Камилов перечислил деньги Нурматову для покупки авиабилета, после чего тот направился в Турцию, а оттуда впоследствии перебрался в САР. В отношении Нурматова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России.
Также источник сообщил, что Камилов проживал на территории Петербурга в квартире с несколькими гражданами Таджикистана. По имеющимся данным, они также собирались покинуть территорию России, чтобы примкнуть к рядам ИГ.
При этом, рассказал собеседник, перед выездом они планировали дать «присягу» террористам путём совершения разбойного нападения на сотрудников МВД или Росгвардии, а в случае неудачи рассматривали вариант убийства гражданских лиц.
Ранее в Калининграде задержали вербовщиков террористов.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.