В Калининграде задержаны вербовщики террористов

В Калининграде задержаны вербовщики запрещённой в России террористической организации.

«Пресечена преступная деятельность четырёх граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся членами законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*», — цитирует РИА Новости представителя УФСБ России по Калининградской области Екатерину Исправникову.

Отмечается, что задержанные осуществляли идеологическую подготовку трудовых мигрантов из Центральной Азии для их отправки в зону боевых действий.

В ходе обыска в их квартире были обнаружены экстремистская литература, флаги и атрибутика.

Ранее сотрудники силовых ведомств задержали в Крыму семерых участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»**.

* «Катиба Таухид валь Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.