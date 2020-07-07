В Крыму задержали семь исламистов «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники силовых ведомств задержали в Крыму семерых участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*...», — заявили в спецслужбе.

В ФСБ уточнили, что задержаны три главаря и четверо рядовых активных участников группировки.

В декабре в Москве и Челябинске были задержаны девять членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.