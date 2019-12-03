В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семь активных участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Установлено, что по указанию зарубежных эмиссаров задержанные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории Российской Федерации идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путём действующей власти», — указывается в заявлении.

Отмечается, что на конспиративных собраниях они осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман и находящихся в России трудовых мигрантов.

Уточняется, что сотрудниками ФСБ были обнаружены и изъяты пропагандистские материалы группировки, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.

Ранее российские спецслужбы задержали двух главарей и семерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» на территории Татарстана, Тюменской области и Москвы.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.