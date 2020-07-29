Медики Приморья получат 420 млн рублей в качестве довыплат

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Около 7 тыс. медиков получат доплату за борьбу с пандемией коронавируса за июль и август, на данную цель выделено 420 млн рублей.
Медики Приморья получат 420 млн рублей в качестве довыплат
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Почти 7 тыс. медицинских работников Приморья, участвующих в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, продолжат получать дополнительные выплаты за свою работу в июле и августе», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что выплаты получат работающие с COVID-больными медработники, а также водители скорой помощи, уборщики, дезинфекторы и другие.

Ранее стало известно, что почти 20 медучреждений в Приморском крае возобновили плановую госпитализацию.

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