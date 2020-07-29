После убийства росгвардейца в Ингушетии заведено дело

Уголовное дело было возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудника Росгвардии в Ингушетии.

Об этом говорится в сообщении на сайте следственного комитета по региону.

Отмечается, что 28 июля неподалёку от федеральной автомобильной дороги «Кавказ» неизвестные выстрелили из огнестрельного оружия в 32-летнего сотрудника Росгвардии, который скончался на месте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК России», — указано в тексте.

Уточняется, что злоумышленники скрылись после того как похитили табельное оружие потрепевшего.

Ранее стало известно, что сотрудник вневедомственной охраны найден мёртвым в автомобиле неподалёку от трассы «Кавказ» в Ингушетии.