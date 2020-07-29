После убийства росгвардейца в Ингушетии заведено дело
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Об этом говорится в сообщении на сайте следственного комитета по региону.
Отмечается, что 28 июля неподалёку от федеральной автомобильной дороги «Кавказ» неизвестные выстрелили из огнестрельного оружия в 32-летнего сотрудника Росгвардии, который скончался на месте.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК России», — указано в тексте.
Уточняется, что злоумышленники скрылись после того как похитили табельное оружие потрепевшего.
Ранее стало известно, что сотрудник вневедомственной охраны найден мёртвым в автомобиле неподалёку от трассы «Кавказ» в Ингушетии.